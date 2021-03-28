تونس تنهي التصفيات في صدارة مجموعتها وناميبيا تحقق فوزا معنويا بعد فشلها في التأهل

جدة - عبدالحي حسين - أنهى المنتخب التونسي تصفيات كأس أمم إفريقيا في صدارة المجموعة بـ16 نقطة، فيما حققت ناميبيا فوزا معنويا على غينيا، بعد فشلها في التأهل إلى الكان.

وفاز نسور قرطاج على نظيره الغيني الاستوائي بهدفين لهدف، تناوب على تسجيلهما كل من سيف الدين الجزيري في الدقيقة الرابعة، وكارلوس أكابو مارتينيز بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 52، فيما تكفل شواط بتسجيل الهدف الوحيد لغينيا الاستوائية بالخطأ في مرماه، في آخر دقائق المباراة.

وتصدر المنتخب التونسي مجموعته بـ16 نقطة من خمسة انتصارات، وتعادل، متبوعا بغينيا الاستوائية بتسع نقاط، وتنزانيا بسبع نقاط، وليبيا بثلاث نقاط، علما أن نسور قرطاج، وغينيا، ضمنا تأهلهما إلى الكان عن هذه المجموعة.

وفي مباراة أخرى عن المجموعة نفسها، أنهى المنتخب التنزاني التصفيات بالفوز بهدف نظيف على نظيره الليبي.

وحققت ناميبيا فوزا معنويا على غينيا بهدفين لهدف، بعد فشلها في التأهل إلى النهائيات، إذ أنهت التصفيات في المركز الثالث بتسع نقاط في مجموعة تأهل منها مالي، متصدرا بـ13 نقطة، وغينيا ثانيا بـ11 نقطة.