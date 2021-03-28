الحموشي يقرر منح ترقية استثنائية للشرطي ضحية اعتداء جسدي خطير في أكادير

جدة - عبدالحي حسين - قرر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، اليوم الأحد، منح ترقية استثنائية في الرتبة لمقدم شرطة يعمل في ولاية أمن أكادير، والذي كان ضحية اعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض، أثناء مزاولته مهامه في ضمان الأمن، وتنظيم السير والجولان في إحدى المدارات الطرقية في مدينة أكادير.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عبد اللطيف الحموشي كلف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومصالح ولاية أمن أكادير بالتكفل الشامل بجميع مصاريف، ونفقات الاستشفاء والتطبيب، التي تتطلبها وضعية الشرطي الضحية، فضلا عن توفير كافة الإمكانيات المادية، التي تستلزمها المواكبة الطبية والاجتماعية لحالته الصحية.

وأوضح المصدر ذاته أن موظف الشرطة المصاب قد تعرض، ليلة أمس السبت، لإصابات خطيرة بواسطة السلاح الأبيض بعد أن باغته شخص من الخلف، وعرضه لطعنات بليغة بواسطة أداة حديدية على مستوى الظهر، والفخذ، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وتقود الأبحاث المكثفة إلى ضبط المشتبه فيه، وإخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.