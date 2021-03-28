“الكورفاسود” تنجح في تنظيم وقفة احتجاجية طالبت فيها برحيل إدارة الرجاء والمدرب

جدة - عبدالحي حسين -

نجحت “الكورفاسود” في تنظيم وقفة احتجاجية سلمية، طالبت فيها كل من المكتب المسير للرجاء، وحاشيته، والمدرب جمال سلامي بالرحيل، بحضور أعداد غفيرة من جماهير الفريق الأخضر.

وانتهت الوقفة الاحتجاجية قبل دقائق قليلة، حيث تم رفع شعارات “السلامي ارحل” “المكتب ارحل” كما تم ترديد الشعارات من طرف الجماهير الحاضرة المطالبة برحيل المكتب المسير للفريق، بداية من أعلى هرم رئيس الفريق الأندلسي، كما طالبت برحيل السلامي، بعد الأداء الغير المقنع من اللاعبين في المباريات، سعيا منها لضخ دماء جديدة قادرة على تسيير الفريق، وقيادته للألقاب من جديد.

وفي السياق ذاته، احترم جمهور الرجاء الحاجز الذي وضعه الأمن لمنعهم من الاقتراب من بوابة الوازيس، حيث مرت الوقفة الاحتجاجية بشكل سلمي، وبدون عنف.

واختار المحتجون ارتداء اللون “الأسود”، كتعبير عن عدم رضاهم لطريقة تدبير الفريق، الذي يعاني أزمة مالية خانقة.

وشهد محيط مركب الوزيس منذ صباح اليوم الأحد، استنفارا أمنيا كبيرا، وانتشارا واسعا لمختلف الأجهزة الأمنية، تأهبا للوقفة الاحتجاجات التي دعا إليها الفصيل المساند لفريق الرجاء الرياضي “كورفا سود”، حيث شددت العناصر الأمينة إجراءات المراقبة لتفادي أي أعمال شغب محتملة

وكان السلامي قد اختار الاستعداد لمباراة بيراميدز المصري، برسم مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية، بمدينة المحمدية، بعيدا عن ضغط الجمهور الرجاوي، خصوصا بعد علمه بتنظيم الكورفاسود لوقفة احتجاجية ستطالب فيها برحيله.