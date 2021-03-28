فرنسا تفوز على كازاخستان وترتقي إلى الصدارة مؤقتا

جدة - عبدالحي حسين - فاز المنتخب الفرنسي على نظيره الكازاخسناني بهدفين نظيفين في المباراة، التي جمعتهما على أرضية ملعب أستانا أرينا، برسم الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022 في القارة الأوربية.

وسجل لفرنسا كل من عثمان ديمبلي في الدقيقة 20، وسيرهي ماليي عند 40 دقيقة بالخطأ في مرماه.

وشهدت المباراة سيطرة مطلقة للفرنسيين، حيث لم يقو منتخب كازاخستان على مجاراة خصمه، نظرا إلى تفاوت الإمكانيات بين المنتخبين، ما جعل فوز الديوك سهلا، وبأقل مجهود، ليصحح بذلك رفقاء مبابي بدايتهم المتعثرة في التصفيات، بعد التعادل مع أوكرانيا بهدف لمثله.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة مؤقتا، بفارق ثلاث نقاط على فنلندا، والبوسنة والهرسك، وأوكرانيا.