الجدل يرافق ختام برنامج “لالة لعروسة”

جدة - عبدالحي حسين - رافق الجدل برنامج “لالة لعروسة” في حلقته الأخيرة، المبثوثة، ليلة أمس السبت، إذ اتهم البرنامج بالانحياز لكوبل فاس، الفائز باللقب.

وأعلنت الحلقة الختامية من برنامج “لالة العروسة” كوبل فاس غيثة، ووديع، متوجان بلقب موسم 2021 من البرنامج.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نشب الجدل حول الحلقة النهائية، خصوصا أن الكوبل وجد تساهلا في إحدى المسابقات مع أم الزوج، حسب رأي المنتقدين.

وكوبل فاس كانا قد أعلنا، قبل أسبوع، في تسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهما الفائزان بلقب “لالة العروسة”، كما سبق أن أقاما عرسا، قبل مشاركتهما في الموسم 15 من “لالة لعروسة”.