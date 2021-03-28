رواد مواقع التواصل الإجتماعي يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلى الناشط المصري خالد علي

محمد الفلاح - الأحد 28 مارس 2021

وجه رواد مواقع التواصل الإجتماعي رسالة شديدة اللهجة إلي للاخواني والناشط المصري خالد علي.



وقال النشطاء "خالد علي اللي بيدافع عن الإخوان".

وأضاف النشطاء "الإخوانية اللي عايز يرجع لها الجنسية المصرية غادة نجيب، ده اكبر دليل علي ارتباطه بالإخوان.

وتابع النشطاء "انجلترا بيسحبوا من اللي ارتكبوا أعمال ضد الدولة انما الاخواني خالد علي عايز يرجع اللاخوانية غادة نجيب الجنسية عشان ترجع تخرب البلد".

واختتم النشطاء "هي وصلت لكده...خالد بيشتغل للإخوان..ويبقي عميل للإخوان علي سبيل خفنه من الدولارات.. هي فلوسك خلصت ولا ايه".