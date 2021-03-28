كارثة شركة مقربة من أردوغان تفضحها الأمطار

محمد الفلاح - الأحد 28 مارس 2021

انهار أحد الطرق السريعة بتركيا، والذي كانت قد نفذته شركة مقربة من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.



وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، الأحد، انهار الطريق السريع الرابط بين ولايتي "دوزجه"، و"زونغولداق"، شمالي البلاد، والذي شيدته شركة ليماك في عام 2012.

وأوضحت الصحيفة أن هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة، تسبب في حدوث صدع أولاً على الطريق. ثم مع استمرار هطول الأمطار، انهار الطريق لمسافة طويلة ليلا.

وشركة ليماك تعد من الشركات التركية المعروفة بقربها من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتحصل على العديد من المناقصات الحكومية.

وتصنف المعارضة نهاد أوزدمير مدير شركة ليماك ضمن “العصابة الخماسية”، وهو تعبير شهير في تركيا يرمز إلى رجال الأعمال الخمسة، الذين فازوا تقريبا بجميع المناقصات الكبيرة خلال حكم أردوغان، وهم: هم: محمد جنكيز رئيس شركة جنكيز القابضة، نهاد أوزدمير الرئيس التنفيذي لشركة ليماك القابضة، محمد نظيف جونال رئيس مجلس إدارة شركة أم ان جي القابضة، ناسي كولوغلو الرئيس التنفيذي لشركة كولن للبناء، ورئيس شركة كايلون للبناء جمال كاليونكو.

جدير بالذكر أن الرأي العام التركي دأب خلال السنوات الأخيرة على سماع حقائق مذهلة عن فساد نظام أردوغان ورجاله، فهم من جهة يطالبون الشعب بالتقشف للتغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية، ومن جهة أخرى يعيشون حياتهم وذويهم أشبه بحياة الملوك والسلاطين، وعلى رأسهم الرئيس.

وفي وقت سابق صدر تقرير رقابي عن ديوان المحاسبة التركي، كشف عن فساد مهول في جميع المؤسسات، وإدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسباً غير مشروع.

وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك المؤسسات والبلديات، كما رصد أشكالاً عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات