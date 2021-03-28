انت الان تتابع خبر المالكي: استعادة هيبة الدولة مسؤولية الجميع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، ان استعادة هيبة الدولة هي مسؤولية الجميع، فيما شدد على ضرورة خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار قبل إقرار الموازنة.