شرطي بسن الـ 91.. العجوز الأمريكي يرفض التقاعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - باكشوت سميث، 91 عاما، أكبر رجال الشرطة في الولايات المتحدة سنا، حيث يخدم في قوات الشرطة في ولاية أركانساس منذ 56 عاما.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الضابط الذي يحتفل ببلوغه الـ92 في مايو/ أيار القادم، لا ينوي التقاعد قريبا، قائلا إنه سيتقاعد عندما يموت.

ويقول سميث: "أشعر أنني سأعيش فترة أطول إذا واصلت العمل. أحب مساعدة الناس.

عمل باكشوت سميث، لنائبا لمأمور مدينة كامدن بولاية أركنساس عمدة لمدة 46 عامًا قبل أن يتقاعد – لكنه تقاعد لم يستمر سوى لبضعة أشهر فقط، قبل أن يدرك سريعا رغبته الجارفة للعودة إلى العمل.





تقول مسؤولة العلاقات العامة في المدينة دانا ويذربي إن الضابط المحبوب معروف في جميع أنحاء المدينة. فالجميع يتوقفون للتحدث عندما يرونه،

ويقول سميث إنه يعشق الإثارة في عمله رجل شرطة وهذا ما دفعه للانضمام إلى القوة في الستينيات.

شهرة سميث جعلته عضوا أساسيا في المهرجانات السنوية في كامدن، وحاحب المحكمة، وهو منسق مجتمعي في قسم الشرطة

يقوم بدوريات في مراقبة الشوارع والمناطق التي بها مدارس ويستقبل المكالمات بنفسه عندما يسمعها عبر جهاز الراديو الخاص به.