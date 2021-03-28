شكرا لقرائتكم خبر عن من اختطف الحقوقي الليبي «عدس» ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اختطف مجهولون رئيس مفوصية المجتمع المدني السابق فرع طرابلس جمال عدس، في ظروف غامضة واقتادوه إلى جهة غير معلومة. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، اليوم (الأحد)، إنه تم فقدان الاتصال بالناشط عدس منذ مساء أمس (السبت)، وكانت آخر منطقة وجد فيها هي منطقة زناته بالعاصمة طرابلس قبل الساعة الواحدة ظهرا، مضيفا أن مصير الناشط الحقوقي حتى الآن لا يزال مجهولا.

ودعا وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه، محمّلا مسؤولية سلامته إلى الأجهزة الأمنية، وأكد أن تصاعد ظاهرة الاختطاف والاحتجاز غير القانوني وجرائم السطو المسلح والسرقات بطرابلس مؤشر على استمرار تردي الأوضاع الأمنية والفراغ بالعاصمة وضواحيها.