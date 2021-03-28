شكرا لقرائتكم خبر إيراني يطالب ببديل لقناة السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي بتفعيل ممر (شمال - جنوب) ليكون بديلا لقناة السويس.

وكتب على موقع تويتر «إنه في ضوء توقف حركة الملاحة البحرية في قناة السويس خلال الأيام الأخيرة بسبب جنوح السفينة (إيفر جيفن) العملاقة فيها والخسائر الناجمة عن توقف حركة الملاحة للاقتصاد العالمي، فإن الإسراع في إكمال البنى التحتية وتفعيل ممر(شمال-جنوب) كبديل عن ممر قناة السويس يحظى بالأهمية أكثر مما مضى».

وتابع «إن الحادث الأخير مؤشر على ضرورة البحث عن بديل أقل خطورة من قناة السويس».