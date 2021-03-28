تركيا توقف داعشيا يخطط لعمل إرهابي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قوات الأمن التركية توقيف شخص بشبهة الانتماء لتنظيم (داعش)، في عملية أمنية بولاية دنيزلي غرب البلاد.

وقالت مديرية الأمن بالولاية، في بيان، «إنها تمكنت من توقيف المشتبه به (30 عاما)، في منزل كان يختبئ فيه، مؤكدة أنه كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي».

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية أمس عن المديرية أن العملية جاءت نتيجة لتنسيق مشترك بين قوات الأمن والاستخبارات.

وأشارت إلى أن «فرق مكافحة الإرهاب صادرت في منزل الموقوف وثائق وكتيبات حول طريقة صناعة المتفجرات».