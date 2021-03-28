شكرا لقرائتكم خبر قتلى وجرحى إيرانيون في هجوم على ريف الرقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل عدد من عناصر الميليشيات الإيرانية وأصيب آخرون بجروح إثر هجوم شنه مجهولون على مواقعهم، بريف الرقة الشرقي.

وهاجم مجهولون فجر أمس، نقطة عسكرية لقوات (الفرقة الرابعة) التابعة لقوات النظام، ونقطة محاذية تابعة لميليشيات (حزب الله) العراقي، شمال جبل البشري، بريف الرقة الشرقي، بحسب ما أفادت شبكة (عين الفرات) الإخبارية المحلية.

وأضافت الشبكة، «وصلت بعد عدة ساعات من الاشتباكات جثث 3 عناصر من ميليشيات حزب الله العراقي، إضافة إلى جثتين لعناصر بالفرقة الرابعة، و8 مصابين من الطرفين، إلى مستشفى معدان بريف الرقة الشرقي».

وشن الطيران الحربي الروسي عقب الهجوم نحو 7 غارات جوية على محور جبل البشري، دون تسجيل إصابات.

وتتهم قوات النظام تنظيم (داعش) بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدفه بشكل دوري في مناطق انتشاره في وسط وشمال شرقي سوريا.