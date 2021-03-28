مدبولي: 400 قناة تلفزيونية أكدت نقل موكب المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والاثار، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء عبدالخالق عبدالحميد، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء محمد عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.

واستهلت اللجنة الوزارية اجتماعها اليوم بمتابعة الترتيبات النهائية لحدث موكب نقل المومياوات الملكية المقرر يوم 3 أبريل 2021، حيث أوضح وزير السياحة والآثار أنه منذ الإعلان عن تاريخ الفعالية في مصر يوم 18 مارس 2021، فقد تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، كما تم تأكيد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، مضيفًا أن 400 قناة تلفزيونية، أكدت نقلها هذا الحدث حتى الآن.​