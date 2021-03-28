بمبلغ 500 ألف دولار، بيع أوّل منزلٍ إفتراضي على المريخ

اسماعيل عبد الحي - تم بيع أول منزل إفتراضي على كوكب المريخ على الرغم من أن البشر لم يخطوا قدمًا على المريخ بعد.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن المنزل الإفتراضي الذي يدعى "مارس هاوس"، على شكل منزل في العالم، بيع بأكثر من 500 ألف دولار.

وقالت المصممة "كيرستن كيم" إنها أرسلت الهيكل الإفتراضي كملف ثلاثي الأبعاد إلى المشتري، مشيرة إلى أنها صممته خلال جائحة كورونا "لخلق جو إستشفائي بإستخدام فلسفتها الرقمية".

وأضافت "أردت أن تظهر هذه المساحة شغفي وحبي للتصميم التأملي، وهو تعريف جديد للرفاهية التقدمية في العصر الرقمي".

يأتي المنزل الإفتراضي مجهزا بأثاث مصنوع من الزجاج والنسيج، ويشمل منطقة لتناول الطعام والجلوس والنوم إلى جانب مسبح إنفينتي متدفق.

ويبدو أن المنزل يقع على قمة جبل في الكوكب الأحمر، مما يوفر للسكان إطلالات خلابة على المناظر الطبيعية للمريخ.

سبوتنيك