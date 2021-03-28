مصر / 5 قتلى في إنهيار مبنى سكني من 10 طوابق في القاهرة

اسماعيل عبد الحي - أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم السبت، بإنهيار مبنى مكوّن من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس في العاصمة المصرية القاهرة.

وعملت 40 سيارة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة.

وأسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وتأتي هذه الحادثة عقب حادث تصادم قطارين وقع أمس الجمعة في محافظة سوهاج في صعيد مصر، مما أدى إلى وفاة 32 راكبا على الأقل، وإصابة العشرات.

قناة العالم