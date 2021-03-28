النمسا تعلق آمالاً كبيرة على "الجواز الأخضر"

ابوظبي - سيف اليزيد - عبّر وزير خارجية النمسا،عبّر وزير خارجية النمسا، ألكاسندر شالينبرج، عن أمله في عودة الحياة إلى طبيعتها قريباً، والتخلص من قيود السفر المفروضة بسبب جائحة وباء كورونا، واصفا "جواز السفر الأخضر"، الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي، ويشمل الأفراد الذين تم تطعيمهم أو اختبارهم أو المتعافين من فيروس كورونا بأنه "تذكرة العودة إلى الحياة الطبيعية".

وأوضح الوزير شالينبرج في تصريحات له أن العمل في أسرع وقت ممكن، بـ "جواز السفر الأخضر"، سوف يجعل التنقل والسفر ممكناً مرة أخرى، وتوقع العودة إلى الوضع الطبيعي مع حلول فصل الصيف القادم، إلا أنه اعتبر قيود السفر الحالية ضرورية، لخطورة الوضع الوبائي.

وفي إطار حرص حكومة النمسا على التحرر من قيود التنقل والسفر الحالية، أعلن المستشار سباستيان كورتس، رئيس الوزراء، تطبيق برنامج الأدلة الرقمية "جواز السفر الأخضر"، على المستوى الوطني بشكل مبكر في شهر أبريل، قبل تحرك الاتحاد الأوروبي المتوقع في شهر مايو، وذلك في إطار جهود النمسا لإنقاذ الموسم السياحي الصيفي.

، عن أمله في عودة الحياة إلى طبيعتها قريباً، والتخلص من قيود السفر المفروضة بسبب جائحة وباء كورونا، واصفا "جواز السفر الأخضر"، الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي، ويشمل الأفراد الذين تم تطعيمهم أو اختبارهم أو المتعافين من فيروس كورونا بأنه "تذكرة العودة إلى الحياة الطبيعية".

وأوضح الوزير شالينبرج في تصريحات له أن العمل في أسرع وقت ممكن، بـ "جواز السفر الأخضر"، سوف يجعل التنقل والسفر ممكناً مرة أخرى، وتوقع العودة إلى الوضع الطبيعي مع حلول فصل الصيف القادم، إلا أنه اعتبر قيود السفر الحالية ضرورية، لخطورة الوضع الوبائي.

وفي إطار حرص حكومة النمسا على التحرر من قيود التنقل والسفر الحالية، أعلن المستشار سباستيان كورتس، رئيس الوزراء، تطبيق برنامج الأدلة الرقمية "جواز السفر الأخضر"، على المستوى الوطني بشكل مبكر في شهر أبريل، قبل تحرك الاتحاد الأوروبي المتوقع في شهر مايو، وذلك في إطار جهود النمسا لإنقاذ الموسم السياحي الصيفي.