شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. توقيع إعلان المبادئ بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الحكومة الانتقالية في السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان إعلان مبادئ يشكّل الأساس لحل النزاع في السودان.

وقع عن الحكومة السودانية رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فيما وقع عن الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيسها الفريق عبدالعزيز الحلو، بحضور رئيس جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي.

واتفق الطرفان على العمل معاً لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، كما اتفقا على أن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية.