المتعافيات من كورونا فـي الأربعينيات والخمسينيات عرضة لمشكلات مستمرة

لندن ـ وكالات: أظهرت دراستان بريطانيتان أن النساء في الأربعينيات والخمسينيات من العمر اللاتي تعافين من كورونا، أكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية طويلة الأمد بعد مغادرة المستشفى إذ عانت كثيرات منهن أعراضا مستمرة مثل التعب وضيق التنفس وتشوش الدماغ. وخلصت إحدى الدراستين إلى أنه بعد خمسة أشهر من مغادرة المستشفى كان المتعافون من كورونا من أصحاب البشرة البيضاء أو النساء أو من هم في منتصف العمر أو يعانون من مشكلات صحية أخرى.

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