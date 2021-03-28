الصحة العالمية تدعو للتخلص الآمن من قوارير اللقاح المستعملة والفارغة منعا لإعادة استخدامها من قبل عصابات إجرامية

■ السعودية تعلن توزيع 4 ملايين جرعة لقاح

■ الإمارات والصين تتعاونان لإنتاج لقاحات بسعر ميسر

■ اليابان تجهز لإصدار جوازات سفر للمطعمين

■ بدء التجارب على لقاح «نوفافاكس» فـي الهند

■ أفغانستان تسجل إصابات بالسلالة البريطانية

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

دعت منظمة الصحة العالمية الى “التخلص الآمن من قوارير اللقاح المستعملة والفارغة” وذلك “لمنع الجماعات الإجرامية من إعادة استخدامها”. وقد أصدرت المنظمة تحذيرا من احتمال قيام جماعات إجرامية باستغلال الحاجة إلى لقاحات كورونا وتقديم عروض مشبوهة لتزويد المؤسسات بها. وبحسب موقع الأمم المتحدة فقد حذر تيدروس جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من احتمال قيام عصابات اجرامية باستغلال الطلب العالمي الهائل على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لتقديم عروض مشبوهة لتوريدها. جاء ذلك بعد أن أبلغ عدد من وزارات الصحة والسلطات الوطنية التنظيمية ومنظمات المشتريات العامة عن تلقي عروض مشبوهة لتزويدها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وحذر جيبريسوس من ظهور منتجات مزيفة كلقاحات مضادة للفيروس التاجي على شبكة الإنترنت، مؤكدا أن المنظمة على دراية بتقارير أخرى عن “الفساد في هذا المجال وإعادة استخدام قوارير اللقاح الفارغة”. وقد نشرت المنظمة التي تضم 194 دولة رسالتها على شكل ملحوظة “برتقالية” اللون، ما يعني أن السلوك الجرمي يشكل “تهديداً وشيكاً وجدياً” على الأمن العام. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا عالميا 126 مليونا و659 ألفا و923 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية توزيع 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في المملكة، من جهته قال وزير خارجية الصين وانج يي لوكالة أنباء الإمارات إن الصين تريد أن تعمل مع الإمارات لإنتاج لقاحات مضادة لكوفيد19 بسعر ميسر، وأضاف وانج أثناء زيارة رسمية للإمارات “سنعمل على تسريع الإنتاج المشترك للقاحات، بما يقدم مساهمات أكبر لجعل اللقاحات متاحة وميسورة التكلفة للعالم”. وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تسجيل 4 وفيات و2128 إصابة جديدة بالفيروس.

الى ذلك، كشفت وزارة الصحة في دمشق عن منحى تصاعدي للإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الشهر الحالي. وذكرت الوزارة في إحصائية أن مدن دمشق وحلب والساحل السوري وصلت فيها أعداد الإصابات إلى 17500 إصابة، فيما سجلت 1175 حالة وفاة، أما المتعافون من الفيروس فقد وصل عددهم 12 ألف حالة. في فلسطين ناشدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، جميع مواطنيها في القطاع الالتزام بقرار الحظر الليلي، لمواجهة المرحلة الجديدة من تفشي وباء كورونا. من جهته قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا شهدت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا نسبيا، مشددا على أن عدد الحالات الخطيرة التي تستلزم الإنعاش وصلت إلى 72 في 24 ساعة الأخيرة، كما حذر من أن هذا الأمر مؤشر يقتضي الحذر من الجميع. في مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 41 حالة وفاة.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 89 حالة وفاة و 8751 إصابة جديدة بفيروس كورونا. من جهتها قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 85948 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و3438 وفاة خلال 24 ساعة فقط. بدورها أعلنت السلطات التشيلية عن إغلاق كامل للعاصمة سانتياجو، و17 بلدية أخرى، وأفادت بأن سبع بلديات ستعود إلى فرض الحجر الصحي في عطلة نهاية الأسبوع، فيما ستخفف ثلاث بلديات أخرى بعض القيود كجزء من خطة الطوارئ الصحية العامة للحكومة التشيلية. في فرنسا ارتفع عدد مرضى فيروس كورونا في وحدات العناية المركزة إلى أعلى مستوى له هذا العام مما يزيد من الضغط لفرض قيود جديدة يقول الرئيس إيمانويل ماكرون إنه ربما تكون هناك حاجة لها. وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن 4791 مريضا يعالجون من كوفيد19 في وحدات الرعاية المركزة.

آسيويا، ذكرت صحيفة نيكي اليابانية إن اليابان تجهز لإصدار شهادات صحية رقمية لمواطنيها الذين حصلواعلى التطعيم ضد فيروس كورونا لتنضم بذلك إلى الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى اتخذت إجراءات مشابهة تهدف إلى تعزيز السفر الدولي. في الهند أعلن الرئيس التنفيذي للمعهد الهندي للأمصال أدار بوناوالا، أن التجارب على لقاح كوفيد19 من شركة “نوفافاكس” الأميركية قد بدأت في الهند بهدف إطلاقها بحلول سبتمبر المقبل. وجرى اختبار اللقاح ضد السلالتين الإفريقية والبريطانية من فيروس كورونا، وقد أظهر كفاءة بنسبة 89%. بدوره قال وزير الصحة الإندونيسي إن إندونيسيا تتوقع تباطؤ التطعيمات ضد فيروس كورونا الشهر المقبل مع تأجيل الهند شحنات لقاحات شركة أسترازينيكا. بدورها أعلنت أفغانستان تسجيل أول حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا التي تم اكتشافها العام الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة غلام داستاجير نازاري أنه تم رصد 148 شخصا لهم صلة بالحالات المصابة خلال الـ10 أيام الماضية. وطٌلب منهم الخضوع للحجر الصحي.