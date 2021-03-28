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تابعوا في نشرة السومرية.. آخر مستجدات الموازنة والانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - = خلافات محتدمة بين الكتل السياسية حول الموازنة وبرلمانيون يصفون سعر الصرف بالمعضلة الاكبر في القانون.
= لمنع التزوير وضمان السيادة .. رئيس الجمهورية يشدد على دور المراقبة الاممية للانتخابات واجرائها بموعدها المقرر.

= تحالف الفتح يعد "ضمان الدفع السيادي" خطوة خطيرة على اقتصاد البلاد، ومطالبات بانهاء تكليف الدرجات الخاصة.


= كردستان يدق ناقوس الخطر بعد زيادة معدل الوفيات بكورونا، وصحة الاقليم تؤكد: أقسام العناية المركزة مكتظة بالمصابين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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