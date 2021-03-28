انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. آخر مستجدات الموازنة والانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = خلافات محتدمة بين الكتل السياسية حول الموازنة وبرلمانيون يصفون سعر الصرف بالمعضلة الاكبر في القانون.
= لمنع التزوير وضمان السيادة .. رئيس الجمهورية يشدد على دور المراقبة الاممية للانتخابات واجرائها بموعدها المقرر.
= تحالف الفتح يعد "ضمان الدفع السيادي" خطوة خطيرة على اقتصاد البلاد، ومطالبات بانهاء تكليف الدرجات الخاصة.
= كردستان يدق ناقوس الخطر بعد زيادة معدل الوفيات بكورونا، وصحة الاقليم تؤكد: أقسام العناية المركزة مكتظة بالمصابين.
= تحالف الفتح يعد "ضمان الدفع السيادي" خطوة خطيرة على اقتصاد البلاد، ومطالبات بانهاء تكليف الدرجات الخاصة.
= كردستان يدق ناقوس الخطر بعد زيادة معدل الوفيات بكورونا، وصحة الاقليم تؤكد: أقسام العناية المركزة مكتظة بالمصابين.