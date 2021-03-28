بالأرقام.. آخر حصيلة ضحايا كورونا حول العالم

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 127 مليونا و294 ألفا و375 إصابة، اليوم الأحد.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و789 ألفا و712 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 102 مليون و578 ألفا و697 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.