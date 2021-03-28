التعليم تحدد موعد بدء الفصل الثاني للدراسات العليا

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "حددت الحادي عشر من نيسان المقبل موعدا لبدء الفصل الدراسي الثاني في الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020".

وأكدت الوزارة "العمل على وفق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمضي باستمرار الدراسات العليا حضوريا للفصل الدراسي الثاني بموجب قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2021".