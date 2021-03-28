انت الان تتابع خبر التعليم تحدد موعد بدء الفصل الثاني للدراسات العليا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، موعد بدء الفصل الدراسي الثاني في الدراسات العليا.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "حددت الحادي عشر من نيسان المقبل موعدا لبدء الفصل الدراسي الثاني في الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020".
وأكدت الوزارة "العمل على وفق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمضي باستمرار الدراسات العليا حضوريا للفصل الدراسي الثاني بموجب قرار اللجنة رقم (14) لسنة 2021".