الكعبي يؤكد لسفير روسيا ضرورة تسريع إيصال اللقاح الروسي للبلاد

وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم، السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف والوفد المرافق له ، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في كافة المجالات لاسيما الصحية والاقتصادية والعديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".وبحث الكعبي مع ماكسيموف "موضوع لقاح كورونا واهتمام العراق بالحصول على الجرعة الروسية منذ المراحل الأولى لبدأ انتاجه، معتبرا ان ايصاله بالسرعة الممكنة يعزز من قيمة العلاقة الثنائية بين البلدين، ويساهم في رفع الجانب المعنوي للمصابين بالوباء ويخدم القضية الانسانية في مكافحة فايروس كورونا".

ودعا النائب الأول الى "تفعيل دور لجنة الصداقة العراقية – الروسية بما يساهم في خدمة الشعبين، ومنح الجانب الصحي الدور الأكبر من التعاون في المرحلة الحالية نتيجة ما يمر به العراق والعالم من انتشار لفايروس كورونا، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قبل السفير الروسي في هذا الاطار".

