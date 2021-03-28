شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: إصدار لائحة قانون المشروعات الصغيرة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن.

كما لفتت جامع إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستصدر خلال شهر من الآن، مشيرة إلى أن إصدار لائحة هذا القانون تأخرت بالفعل، موضحة أنه كان هناك أسباب لتأخر إصدارها، قائلة: "بالفعل كان قد تم البدء فى إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل أن أصبح وزيرة، لكن كان هناك بعض التعديلات الواجب إدخالها على المشروع فلا يمكن أن تكون اللائحة مجرد تكرار لنصوص القانون".

ووعدت الوزيرة بعرض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية على لجنة الصناعة بمجلس النواب قبل إقرارها، مؤكدة على أهمية التكاتف والتعاون بين اللجنة البرلمانية والوزارة، ومن جانبه أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع اللائحة لا يُعرض على مجلس النواب، معربا عن ترحيبه وتقديره لتلك الخطوة من جانب الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مشيدا بسرعة استجابتها الدائمة للجنة ودعمها الكامل لمتطلباتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة الآثار المترتبة على عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.