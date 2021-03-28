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دولة الإمارات تتخطى حاجز 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 28 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة الاماراتية عن تقديم 122,069 جرعة من لقاح  كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك تتخطى الإمارات حاجز 8 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكورونا ليبلغ إجمالي الجرعات حتى اليوم 8,081,751 جرعة .

 

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد ـ 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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