روسيا تسجل 9088 إصابة جديدة و336 حالة وفاة بـ"كورونا"

محمد الفلاح - الأحد 28 مارس 2021

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 9088 إصابة جديدة و 336 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل ارتفاعا في عدد الاصابات و انخفاضا في حالات الوفيات في أدنى معدل وفيات يومية منذ 9 مارس الجاري مقارنة مع معدلات أمس الذي شهد "8885 إصابة و 387 وفاة ".



و أوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" في روسيا أربعة ملايين و 519 ألفا و 832 إصابة منها 97740 حالة وفاة مع تماثل 8630 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و139 ألفا و128 شخصا و بقاء 282 ألفا و 964 حالة نشطة.