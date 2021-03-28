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روسيا تسجل 9088 إصابة جديدة و336 حالة وفاة بـ"كورونا"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 28 مارس 2021

 أعلنت روسيا اليوم تسجيل 9088 إصابة جديدة و 336 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل ارتفاعا في عدد الاصابات و انخفاضا في حالات الوفيات في أدنى معدل وفيات يومية منذ 9 مارس الجاري مقارنة مع معدلات أمس الذي شهد "8885 إصابة و 387 وفاة ".

 

و أوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" في روسيا أربعة ملايين و 519 ألفا و 832 إصابة منها 97740 حالة وفاة مع تماثل 8630 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و139 ألفا و128 شخصا و بقاء 282 ألفا و 964 حالة نشطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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