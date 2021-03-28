اليمن.. تقرير يوثق 14 ألف انتهاك ارتكبته مليشيات الحوثي بحق المدنيين بمأرب

محمد الفلاح - الأحد 28 مارس 2021

أصدر مكتب حقوق الإنسان في محافظة مأرب اليوم، تقريرا حقوقيا يوثق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة في المحافظة خلال الست السنوات الماضية.



وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مدينة مأرب أوضح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح أهمية رصد وتوثيق جرائم المليشيات الحوثية الانقلابية وإصدار التقارير الحقوقية التي توثق انتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين لإظهار حقيقة هذه المليشيات الإجرامية للعالم عبر مختلف القنوات المتاحة.

من جهته أوضح مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، عبد ربه جديع أن التقرير وثق 14 ألفا و 680 انتهاكاً ارتكبتها مليشيات الحوثي بمأرب خلال الفترة من أغسطس 2014 وحتى ديسمبر 2020م تنوعت بين 12 نوعاً من الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين والمنشآت العامة والخاصة في المحافظة.

وشملت الانتهاكات 615 حالة قتل عمد طالت مدنيين منهم 146 مدنياً قتلوا بالألغام التي زرعتها المليشيات في المحافظة و469 مدنياً قتلوا بالصواريخ والمقذوفات التي أطلقتها المليشيات على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان بالإضافة إلى إصابة 1512 مدنياً منهم 393 أصيبوا بالألغام و1119 أصيبوا بالصواريخ والمقذوفات الحوثية المتنوعة.

كما رصد فريق الرصد الميداني التابع لمكتب حقوق الإنسان خلال فترة إعداد التقرير 391 حالة اعتقال و109 حالات إخفاء قسري بالإضافة إلى 43 حالة تعذيب في سجون المليشيات في عدة محافظات، فضلا عن تهجير ونزوح 8912 أسرة من عدة مديريات بمحافظة مأرب.

وكشف مدير مكتب حقوق الإنسان بمأرب أن التقرير وثق 148 انتهاكا طالت منشآت عامة أسفر عنها تدمير 39 منشأة عامة تدميرا كليا بالإضافة إلى تدمير 109 منشآت عامة تدميرا جزئيا، فضلاً عن توثيق 2322 انتهاكاً ارتكبتها المليشيات الحوثية طالت منشآت خاصة في مأرب نتج عنها تدمير كلي لـ 596 منشأة خاصة وتضرر جزئي لـ (1726) منشأة خاصة أخرى في عموم مديريات المحافظة.

وأشار إلى أن 26 حالة تفجير منشآت عامة وخاصة قامت بها مليشيات الحوثي في محافظة مأرب منها تفجير مسجد في مديرية صرواح ومدرسة في آل صلاح بمديرية مجزر، وكذا تفجير 24 منزلاً لمواطنين في مديريات مجزر وصرواح بالإضافة إلى توثيق (69) حالة اعتداء على منشآت ومرافق طبية و16 حالة إعاقة ومنع وصول مساعدات إنسانية و(7) حالات اعتداء على أعيان وأماكن أثرية وتاريخية في المحافظة.

بدوره تحدث مدير إدارة المخيمات في الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب خالد الشجني عن الانتهاكات التي طالت مخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن القصف المدفعي والصاروخي الذي شنته المليشيات الإرهابية على عدد من مخيمات النزوح في المحافظة خلال الفترة من يناير 2020 إلى مارس 2021 أدى إلى إغلاق 27 مخيما، وتهجير أكثر من (2671) أسرة من تلك المخيمات.