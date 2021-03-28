شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تفرض الإغلاق الكامل في مناطق بالمدن الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت السلطات الباكستانية اليوم تشديد إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المركز الوطني للقيادة والعمليات المعني بالسيطرة على انتشار فيروس كورونا أن إجراءات الإغلاق الجديدة تشمل الحظر على جميع التجمعات في الأماكن العامة بما في ذلك حفلات الزفاف والفعاليات الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية والفعاليات الأخرى.

وأضاف في بيان صحفي أن قرار تشديد إجراءات الإغلاق تم اتخاذه للسيطرة على الانتشار السريع لفيروس كورونا ضمن الموجة الثالثة التي تشهدها باكستان في الوقت الحالي، مؤكداً أنه سيتم فرض الإغلاق الكامل في المناطق الأكثر انتشاراً للفيروس في المدن الكبرى.