رئيس وزراء أرمينيا يكشف موعد استقالته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، نيّته الاستقالة في أبريل/نيسان المقبل على أن يواصل تصريف الأعمال حتى انتخابات يونيو/حزيران

ويأتي إعلان باشينيان كمحاولة لتخفيف الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد الواقع في القوقاز.



وقال السياسي الأرميني: "سأستقيل في أبريل/نيسان.. لن أستقيل لمجرد الاستقالة، بل لإجراء الانتخابات المبكرة".

وأضاف خلال حديث مع مواطنين جاء في شريط فيديو نشره على صفحته في "فيسبوك": "لكن سأواصل ممارسة مهام رئيس الوزراء".



وتابع أنه في حال أعيد انتخابه "سنواصل خدمتكم أفضل من السابق، وإلا سنمرر السلطة".

وكان نيكول باشينيان قد أعلن الخميس أن انتخابات تشريعية مبكرة ستجرى في 20 يونيو/حزيران المقبل.



وأشار حينها إلى أن الموعد تم تحديده بعد التباحث مع رئيس البلاد أرمين سركيسيان وزعماء أبرز حزبين معارضين.

ورفض رئيس الوزراء لأسابيع دعوات الاستقالة والمظاهرات ضدّه.

واتهمت المعارضة باشينيان بـ"الخيانة" منذ قبوله اتفاق السلام الذي أفضى إلى هزيمة مذلة لأرمينيا أمام أذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ.

ووصل نيكول باشينيان إلى السلطة عام 2018 في خضّم انتفاضة شعبيّة ضدّ فساد النخبة التي حكمت البلاد منذ الانفصال عن الاتحاد السوفياتي.

وكان قد فاقم الغضب الشعبي ضده حين أعفى في فبراير/شباط عدة مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى اتهمهم بالتخطيط لانقلاب.