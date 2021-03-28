شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تتخطى حاجز 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الاماراتية عن تقديم 122,069 جرعة من لقاح كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك تتخطى الإمارات حاجز 8 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكورونا ليبلغ إجمالي الجرعات حتى اليوم 8,081,751 جرعة .



ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد ـ 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.