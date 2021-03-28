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دولة الإمارات تتخطى حاجز 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الاماراتية عن تقديم 122,069 جرعة من لقاح  كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك تتخطى الإمارات حاجز 8 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكورونا ليبلغ إجمالي الجرعات حتى اليوم 8,081,751 جرعة .

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد ـ 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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