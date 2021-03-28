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استمرار ارتفاع إصابات كورونا في السعودية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استمرار ارتفاع إصابات في والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية استمرار الارتفاع في إصابات كورونا في المملكة نتيجة زيادة التجمعات العائلية.

 

وسجلت المملكة اليوم  531 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 388325 حالة .

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 389 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376947 حالة .

 

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6650 حالة وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4728 والحالات الحرجة 638 حالة

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