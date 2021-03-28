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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استمرار ارتفاع إصابات كورونا في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية استمرار الارتفاع في إصابات كورونا في المملكة نتيجة زيادة التجمعات العائلية.
وسجلت المملكة اليوم 531 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 388325 حالة .
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 389 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 376947 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6650 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4728 والحالات الحرجة 638 حالة