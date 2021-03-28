شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 5271 إصابة جديدة بفايروس كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5271 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 832428 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14212، فيما تم تسجيل 4820 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 745935 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 72281 مصابا، منهم 492 يرقدون في ردهات العناية المركزة.