شكرا لقرائتكم خبر عن رجوي: خامنئي في مأزق.. وإيران «برميل بارود» والان مع التفاصيل
وتطرقت خلال حديثها إلى موجة واسعة من انضمام الشباب إلى المقاومة رغم الاعتقالات واسعة النطاق التي انتشرت معاقل الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت أن انتهاكات النظام للاتفاق النووي تؤكد عدم تخليه عن سعيه لامتلاك القنبلة الذرية واستحالة العودة إلى التوازن والحالة السابقة اتفاق 2015 كما أعادت إلى الأذهان رفض نظام الملالي مساعي الحكومة الفرنسية للتوصل إلى حل.
وقالت رجوي إن الشعب الإيراني يتوقع تبني أوروبا سياسة حازمة تجاه النظام، وأن تدعم مطالبه بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وأن تتخذ فرنسا والاتحاد الأوروبي إجراءات ضد جهاز النظام الإرهابي في أوروبا وسفاراته التي تستخدم مراكز إسناد للأعمال الإرهابية.
فيما أعربت وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية والعدل ميشال أليو ماري، عن أسفها للتدهور الحاصل في إيران، منتقدة سياسة الابتزاز التي يتبعها نظام الملالي في التعامل مع المجتمع الدولي بشأن برنامجه النووي، كما دانت لعبة النظام مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتكتمه على المواقع النووية. واستنكرت الدور الإقليمي التخريبي لنظام الملالي في اليمن مشيرة إلى أن أوروبا لم تظهر التصميم الكافي في التعامل مع إرهاب الملالي ووصفت ذلك بأنه سياسة خاطئة.
ودعا جيلبرت ميتران نجل الرئيس الفرنسي الراحل ورئيس مؤسسة فرانس ليبرته، إلى إنشاء لجنة مستقلة لتحقيق العدالة لضحايا قمع نظام الملالي. وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة لحقوق الإنسان راما ياد إنه «لا يمكن التفاوض مع مثل هذا النظام»، لافتة إلى الأفعال اللاإنسانية لنظام الملالي.