شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستعيد من العراق دفعة ثالثة من أرشيفها الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت - وكالات:

تسلّمت الكويت من العراق الأحد ثمانية أطنان من الأرشيف والملفات والممتلكات العائدة لمؤسسات كويتية مختلفة كانت قد وضعت القوات العراقية يدها عليها خلال فترة الغزو قبل أكثر من 30 عاماً.

وهذه ثالث شحنة من أرشيف الكويت تجري استعادتها من العراق منذ عام 2019، حسبما أعلن مسؤولان كويتي وعراقي بعد توقيع محضر التسليم في معهد سعود الناصر الدبلوماسي في العاصمة الكويت.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات ناصر الهين إن الشحنة تتضمن « أرشيف كل من جامعة الكويت ووزارة الإعلام وكثير من الجهات الأخرى بالاضافة إلى بعض الأجهزة الخاصة بوزارة الاعلام».

وأضاف أن «الكويت ترحب بهذه الجهود دوماً واستكمال تسليم الأرشيف ونتطلع الى المزيد من التعاون وإن شاء الله ستكون هناك خطوات إضافية قريبة للوصول الى تسليم الأرشيف بالكامل».

من جهته، لفت وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية قحطان الجنابي إلى أن الجانب الكويتي أرسل في وقت سابق كشوفات بالمفقودات الكويتية « وبناء على ذلك يتم التسليم ».

وثمن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ في تصريح مماثل الجهود الكويتية العراقية التي تعمل من أجل تحقيق السلام وإنهاء كل الملفات العالقة بين البلدين، وأكد الشيخ أن هذه الجهود تعمل على توطيد أواصر التعاون والتنمية للشعبين الشقيقين ولعودة الأمور كافة إلى نصابها الحقيقي بين البلدين.