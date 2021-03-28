شكرا لقرائتكم خبر عن فرار الآلاف إلى تايلاند بعد ضربات جوية لجيش ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يانجون - رويترز

قالت جماعة حقوقية ووسائل إعلام محلية، إن حوالي ثلاثة آلاف قروي من ولاية كارين بجنوب شرقي ميانمار فروا إلى تايلاند الأحد، في أعقاب هجمات جوية شنها الجيش على منطقة تسيطر عليها جماعة عرقية مسلحة.

وذكرت منظمة نساء كارين أن جيش ميانمار شن ضربات جوية على خمس مناطق في حي موترو القريب من الحدود، من بينها مخيم للنازحين.

وقال بيان إن «القرويون مختبئون في الغابة في الوقت الحالي، مع عبور أكثر من ثلاثة آلاف إلى تايلاند للاحتماء».

وأفادت هيئة الإذاعة العامة التايلاندية، بأن حوالي ثلاثة آلاف شخص وصلوا إلى تايلاند.