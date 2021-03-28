شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة أمريكية تقرر التغاضي عن جرائم المخدرات وانتهاك ممتلكات الغير! والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تعتزم أكبر مدن ولاية ميريلاند الأمريكية، وقف إجراءات الملاحقة القضائية بشكل دائم بحق المتهمين في قضايا حيازة المخدرات، وغيرها من الجرائم «البسيطة»، بحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي.

وكشف الموقع أن المدعية العامة في بالتيمور، مارلين موسبي، أعلنت مؤخراً أن «المدينة لن تلاحق بعد الآن مرتكبي جرائم حيازة المخدرات، والتعدي على ممتلكات الغير، وغيرها من الجرائم (البسيطة)».

وأضاف أن قرار وقف الملاحقة القضائية للمتهمين في جرائم محددة، بدأ تنفيذه العام الماضي، في محاولة لإبقاء الأشخاص خارج السجن أثناء جائحة فيروس كورونا، ما أفضى إلى «انخفاض في عمليات التوقيف والجرائم، لذلك اتخذت المدينة القرار بشكل دائم».

ونقل الموقع عن موسبي قولها في بيان: «اليوم، انتهت حرب أمريكا على متعاطي المخدرات في مدينة بالتيمور». وأضافت: «نترك وراءنا عهد الملاحقة القضائية الصارمة ضد الجريمة، وعدم تسامح العمل الشرطي، ولم نعد نفترض ما كان عليه الوضع القائم بتجريم معظم الأشخاص الملونين بتهمة الإدمان».

وأردفت المدعية العامة في بالتيمور: «من الواضح أن الملاحقة القضائية لمرتكبي المخالفات البسيطة التي (لا قيمة لها بالنسبة للسلامة العامة)، تتعارض مع موارد إنفاذ القانون المحدودة لدينا».