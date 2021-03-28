شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 11 عنصراً من «الشباب» الإرهابية قرب مقديشو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الصومالي، الأحد، مصرع 11 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية في منطقة «بولا حاجي» الواقعة في إقليم شبيلي السفلي المجاور للعاصمة الصومالية مقديشو.

وأوضحت قيادة القوات الصومالية، وفق وكالة الأنباء الصومالية، أنها تمكنت خلال عملية عسكرية من القضاء على المسؤول عن المتفجرات والأحزمة الناسفة في الإقليم و10 آخرين من حرّاسه.

وكان الجيش الصومالي قد تصدى، السبت، لهجوم شنته حركة «الشباب» الإرهابية على قاعدة عسكرية بمحافظة جوبا السفلى جنوبي البلاد. ووفق إعلام محلي، هاجم مسلحو الحركة قاعدة تتمركز فيها قوات محلية تابعة لولاية جوبالاند، تقع في ضواحي مدينة كسمايو بالمحافظة المذكورة. وقال مصدر عسكري إن اشتباكات اندلعت بين الميليشيات والقوات الحكومية، انتهت بصد الهجوم وإحباطه.

ويقوم الجيش الصومالي منذ أكثر من 10 سنوات بعمليات مشتركة مع قوات حفظ السلام الإفريقية للقضاء على عناصر الحركة الإرهابية.