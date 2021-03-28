شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مصري كامل لـ«رباعية دولية» بشأن سد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”

جدد وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبدالعاطي، دعم بلاده للمقترح السوداني الداعي لتشكيل رباعية دولية، لحل أزمة سد النهضة التي أوشكت إثيوبيا على الانتهاء من تشييده على النيل الأزرق.

وبحث عبد العاطي خلال لقائه،الأحد، المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث، ومبعوث الاتحاد الأوروبي مارينا فرايلا، الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة وسبل إعادة إطلاق المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد. وبحسب بيان صادر عن وزارة الري المصرية، فقد استعرض اللقاء تاريخ المفاوضات خلال السنوات الماضية والموقف الراهن إزاء المفاوضات ورغبة القاهرة الواضحة في استكمالها مع تأكيد ثوابتها لحفظ حقوقها المائية. وقال عبد العاطي إن مصر تدعم بشكل كامل المقترح السوداني والداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث. وأضاف أن «الإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ستنتج عنها تداعيات سلبية ضخمة، الأمر الذي يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، في وقت تعاني فيه شحاً مائياً حاداً يقابله وفرة مائية في إثيوبيا». وأوضح الوزير أن بلاده «تدعم التنمية في جميع دول حوض النيل»، مشيراً إلى سعيها «لتحقيق المنفعة للجميع من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية».

بدورها، دعت ألمانيا مصر والسودان وإثيوبيا، إلى الجلوس مجدداً إلى طاولة المفاوضات، من أجل الوصول إلى حل شامل وعادل في ملف أزمة سد النهضة، مشيرة على لسان سفيرها في القاهرة سيريل نون، إلى أهمية أن تتوصل البلدان الثلاثة، إلى حل لتأمين حقوقها واحتياجاتها بالطرق السياسية. وقال نون، إن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، يجددان الدعوة للدول الثلاث، إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بغرض صون حقوقهم في مياه النيل والتنمية على حد سواء.