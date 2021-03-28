شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يبدأ التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - رويترز

تلقى عراقيون جرعات من لقاح شركة أسترازينيكا، المضاد لمرض «كوفيد- 19» يوم السبت (27 مارس/آذار) بعد أن حصلت البلاد على 336 ألف جرعة يوم الخميس (25 مارس/آذار)، وهي أول شحنة من برنامج كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات للدول ذات الدخول المنخفضة.

وقال وزير الصحة حسن التميمي، إن الدفعة الأولى من اللقاح ستوزع على جميع المحافظات، بما فيها إقليم كردستان، وهذا جزء من برنامج لتوريد 16 مليون جرعة للشعب العراقي.

وحصل العراق على أول جرعات من لقاحات «كوفيد- 19» في وقت سابق، وكانت 50 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفاك الصينية، وصلت في الثاني من مارس/آذار كتبرع من الصين، لكن العراق يواجه صعوبات في تلبية الطلب الكبير على اللقاحات.

وقال عبد الغني الساعدي مدير عام دائرة صحة الرصافة ببغداد: «اليوم هناك أكثر من 35 منفذاً تلقيحياً في الرصافة، و366 منفذاً تلقيحياً في عموم العراق لاستقبال المواطنين الراغبين في تلقي هذا اللقاح، وهناك منصة إلكترونية معتمدة كذلك، وبإمكان المواطن أن يسجل اسمه في هده المنصة ويُعطى موعداً، وكذلك موقع التلقيح عن طريق رسالة نصية تصل إلى هاتفه النقال».

وسجل العراق أعلى معدل إصابات يومي عند مستوى أعلى من 6500 إصابة يوم الخميس، وفرضت السلطات حظر التجول ليلاً في محاولة لاحتواء انتشار المرض، كما سجل 827157 حالة إصابة بـ«كوفيد- 19» و14177 وفاة بالفيروس حتى اليوم الأحد (28 مارس/آذار).

ويسعى برنامج كوفاكس الذي تديره منظمة الصحة العالمية وتحالف جافي، إلى توفير ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد- 19» للدول ذات الدخول المنخفضة بحلول نهاية 2021.