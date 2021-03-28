شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الكُردية تستأصل إرهابيي «داعش» من مخيم الهول بسوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - أ ف ب

بدأت قوات سوريا الديمقراطية، الأحد، حملة أمنية في مخيم «الهول» شمال شرق سوريا ضد أذرع تنظيم «داعش» الإرهابي، شملت عشرات الاعتقالات، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن «أكثر من ثلاثين امراة ورجلاً يُشتبه في أنهم مؤيدون ل(داعش)، اعتقلوا» منذ بدء العملية فجراً، فيما أكد مسؤولان إعلاميان تابعان لقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية أغلبيتها العظمى، والمدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بدء «عملية أمنية» ضد الإرهابيين داخل المخيم، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وحذرت الأمم المتحدة مراراً من تدهور الوضع الأمني في مخيم «الهول»، الذي أصبح مدينة خيام حقيقية يعيش فيها ما يقرب من 62 ألف شخص، 93% منهم من النساء والأطفال، في شمال شرق سوريا، حيث تخيم حالة حرب.

وأحصى المرصد السوري نحو أربعين جريمة قتل منذ بداية عام 2021 داخل المخيم الذي يعدّ الأكبر في سوريا، والذي يضم عوائل عربية، خصوصاً من سوريا والعراق، إلى جانب عائلات أجنبية أوروبية وآسيوية.

وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية أخرى، بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين.

ورغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية انتهاء آخر معاركها ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في قرية الباغوز بتاريخ 23 مارس/آذار 2019، شنّ مسلحو التنظيم الإرهابي عدة هجمات في سوريا، مستهدفين القوات الكردية، وقوات الجيش السوري على حدّ سواء.

مرفوضون من العالم أجمع

أشارت الأمم المتحدة عبر تقرير أصدرته في فبراير/شباط، إلى أن مخيم «الهول» يشهد «حالات تحول نحو التطرّف وتدريب وجمع تمويلات، وحثّ على ارتكاب عمليات خارجيّة».

وخلص التقرير إلى أن «بعض المحتجزين يرون أن الهول باتَ آخر بقايا (الخلافة)» المزعومة.

ولا يزال نحو 43 ألف أجنبي محتجزين لدى القوات الكردية في شمال شرق سوريا «مناطق الإدارة الذاتية الكردية»، ويتوزع الرجال بين السجون، فيما تقبع النساء والأطفال في مخيمات، وبين هؤلاء حوالي 27500 قاصر أجنبي.

وتطالب السلطات الكردية بانتظام الدول المعنية بإعادة النساء والأطفال المتحدرين منها، لكن المسألة تصطدم برفض الرأي العام، وبحسب استطلاع نُشر مطلع عام 2019، فإن ثلثي الفرنسيين لا يريدون إعادة أطفال الإرهابيين، لا سيما خوفاً من أن يمارسوا إرهابهم داخل فرنسا.

وحذرت قوات سوريا الديمقراطية الثلاثاء من أن «خطورة داعش لا تزال تكمن في شخوص الآلاف من المعتقلين، ممن تم أَسرهم، إلى جانب الآلاف من العوائل المحتجزة في مخيمي (الهول) و(روج) ممن يحملون الذهنية «الداعشية» الإرهابية المتطرفة، دون أن تشهد الساحة الدولية أي تحرك لحل هذا الملف».