شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أردني يحمل سنابل قمح في البرلمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: "الخليج"

حمل نائب أردني مجموعة متفرقة من سنابل القمح خلال جلسة البرلمان الرقابية للدلالة على مطالبته الحكومة بالاهتمام أكثر بالقطاع الزراعي.

ووضع محمد الشطناوي سنابل القمح أمام مكتب جلوسه تحت القبة وعلى مقعد خلفه لزميل غائب، وضمّها بيديه عند حديثه عن تراجع الزراعة وأهمية دعمها نحو تحقيق اكتفاء ذاتي وتمويل الاقتصاد.

وتساءل الشطناوي حول مدى بناء مركز ثقافي في محافظة إربد الشمالية على أرض زراعية ووجود ملاحظات عدة على جوانب فنية لاسيما مشكلة المياه الجوفية في المنطقة.

وكرر الشطناوي أن الاهتمام بزراعة وتسويق القمح ومنتجات الخضار والفاكهة يغني عن الحاجة لأحد ويسهم في الاستثمار والحد من البطالة.

وأكد علي العايد، وزير الثقافة، من جهته إحالة ملف المركز الثقافي إلى وزير الأشغال والإسكان لورود العديد من الملاحظات وضرورة إجراء معاينة دقيقة للموقع.