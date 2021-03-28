شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة.. ويعلن العودة للانعقاد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد الموافقة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وذلك بتغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، فى مجموع مواده، مع الدعوة إلى جلسة أخرى غدا الاثنين.

ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

كما شهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن فى مجموع مواده، وإرساله لقسم التشريع لمجلس الدولة لمراجعته، ومن ثم أخذ الرأى النهائى.

وتأتى أهمية مشروع القانون المعروض من خلال المحافظة على أصناف القطن المصرى من الخلط والتدهور، فضلا عن تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، وضمان الردع الفورى لأية تجاوزات من جانب المتعاملين فى القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة، وبالتالى يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدى إلى خلط القطن المصرى وتدهور صفاته، كما يؤدى إلى عدم المنافسة العادلة بالنسبة للشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصرى.

وتستهدف التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.

ووقف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، في مستهل اليوم، الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج وشهدت الجلسة حالة من الغضب على حادث قطارى سوهاج، مطالبين بمحاسبة المسئول والاعتراف بالخطأ والتعهد بعدم تكراره، فيما وجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على متابعته للحادث بعد وقوعه بدقائق، وللحكومة على تواجدها فى مكان الحادث فور وقوعه.

من جانبه تقدم رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء لجميع أسر الضحايا فى الحادث الأليم، داعيا الله عز وجل أن يدخلهم فسيح جناته مع الشفاء العاجل للمصابين.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن المجلس وهو يتابع من خلال لجانه النوعية على الأخص لجنة النقل والمواصلات تطورات حادث تصادم قطارى سوهاج الأليم، لحظة بلحظة وما تسفر عنه التحقيقات فى هذا الشأن، فإنه يؤكد أنه سوف يقوم بدوره الرقابى عقب إعلان النتائج مستخدما كافة أنواع ووسائل الأدوات البرلمانية