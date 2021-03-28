شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب يلتقون محافظ سوهاج ويزورون مصابى حادث قطارى طهطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محافظة سوهاج، والتقى الوفد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما زار الوفد المصابين فى الحادث والمقيمين بالمستشفى الجامعي.

وضم الوفد النائبة سها سعيد، والنائبة نهى ذكى، والنائبة هيام فاروق، والنائبة راجية الفقى، والنائب محمد فريد، والنائب محمود تركى، والنائب أكمل نجاتى، والنائب احمد فوزي.



وفد تنسيقية شباب الاحزاب (1)

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكدت من قبل أنها تابعت ببالغ الاهتمام حالة المصابين بحادث تصادم قطارى سوهاج، متمنية لهم الشفاء العاجل، معربة عن تعازيها لذوى ضحايا الحادث الأليم.

وشدد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أنها مستمرة فى مراقبة الأداء الحكومى فى التعامل مع الحادث وتداعياته، وكذلك الكشف عن كافة الحقائق فى التحقيقات بشفافية ونزاهة.

وأوضحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن كافة الأدوات الرقابية لنواب التنسيقية بمجلس النواب سيتم استخدامها لمحاسبة المتسببين فى الحادث، مؤكدة أن حياة المصريين خط أحمر وأنه لا مجال لأى تهاون أو تقصير.



وفد تنسيقية شباب الاحزاب (2)



وفد تنسيقية شباب الاحزاب (3)