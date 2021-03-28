مجلس النواب يقر تعديلات أحكام القطن.. ويحيله إلى مجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن في مجموعه.

وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة؛ لمراجعته قبل الموافقة النهائية عليه.

وحدد تقرير لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون أن أهميته تأتي في الآتي:

تأتي أهمية مشروع القانون المعروض من خلال:

- المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور.

- تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة.

- ضمان الردع الفوري لأي تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن.

- السماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة؛ حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة، وبالتالي يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها؛ مما يؤدي إلى خلط القطن المصري وتدهور صفاته، كما يؤدي إلى عدم المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصري.

وتنص المادة الأولى على:

تضاف مادتان جديدتان برقمي: 5 مكرراً، و20 مكرراً (أولاً) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي:

مادة 5 مكرراً:

يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُّتب.

وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن -في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة- الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

مادة 20 مكرراً أ (أولاً):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكرراً)، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

المادة الثانية:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.