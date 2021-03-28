صور.. تطعيم أصغر طفل ضد شلل الأطفال في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم أصغر طفل في المرحلة الثانية للحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، وذلك في قرية "الحماديين" بأبو كبير، مشيرًا إلى أنه جرى تطعيم الطفل بعد ولادته بساعة واحدة.

أوضح مسعود، أن الحملة تستهدف تطعيم مليونًا و217 ألفًا و47 طفلًا، من عمر يوم وحتى 5 أعوام، من المصريين والمقيمين بالمحافظة، وذلك من خلال 2435 فريق طبي مُدرب، بواقع 498 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و1937 فريق متحركة يجوب المنازل والحضانات، مُقسمين إلى 1855 فريق بالريف، و580 فريق بالحضر.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن التطعيم يتم من منزل لمنزل، وذلك من خلال الفرق المتحركة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بالحملة، منوهًا بأن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وأن الفرق الطبية تعمل خلال أيام الحملة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.