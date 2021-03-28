بالأسماء.. إعلان الفائزين في المشروع الوطني للقراءة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، نتائج تصفيات المشروع الوطني للقراءة على مستوى قطاع تعليم المحافظة، والذي يأتي في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصري وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.

وأوضح النيلي، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، على مشاركة الثلاث مراكز الأولى بمسابقة المعلم المثقف و٢٠ طالب وطالبة بالتنافس المعرفي في التصفيات على مستوى الجمهورية أبريل المقبل.

أكد النيلي، أنه جرى التقييم اولا على مستوى المدارس ومن ثم على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، وجرى اختيار المراكز الأولى على مستوى القطاع، وفقًا للمعايير المعتمدة من خبراء مؤسسة البحث العلمي بدقة وشفافية وبكل حيادية وإعطاء كل ذي حق حقه.