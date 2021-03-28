محافظ دمياط تبحث آليات مشروع التطوير الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأحد، اجتماعا مع المهندس هشام جوهر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب صندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندس إيهاب حنفي، منسق عام الصندوق والمسئول عن محافظة دمياط، واللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

تناول الاجتماع آليات تنفيذ "مشروع التطوير الحضري التشاركي على مستوى المدينة في مصر" بمدينتي عزبة البرج ورأس البر، والمقرر العمل به على مستوى المدن المصرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية Un Habitat.

وجرى استعراض الخطوات التنفيذية للمشروع، والذي يستهدف تنفيذ استراتيجية متكاملة وشاملة للتطوير والتنمية العمرانية، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والمخطط الاستراتيجي القومي، وجرى اختيار مدن دمياط وكفر سعد ورأس البر وعزبة البرج لتنفيذ المشروع بها.

وقالت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، إنه وفقا للاستراتيجية الخاصة بالمشروع، يجرى العمل على وضع قواعد بيانات جغرافية تشمل الهيكل العمراني والخدمات والبنية الأساسية، وكذا حصر المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة.

أضافت أنه يجري بحث كيفية وضع معايير ومؤشرات لتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة والطبيعة الخاصة، ودراسة علاقتها بالمدينة ككل لاستغلال الموارد داخل المدن ودمجها، للخروج بمخطط شامل يتضمن معايير التطوير طبقا للأولويات.