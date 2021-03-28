قطع المياه 8 ساعات عن قري البدرشين بالجيزة.. الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (مركز ومدينة البدرشين والقري التابعة لها)، لمدة 8 ساعات من الساعة 8 مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس الجاري، حتي الساعة 4 فجر يوم الأربعاء الموافق 31 مارس.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن قطع الخدمة نظرا لأعمال الصيانة بمحطة مياه البدرشين.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، حيث يتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.