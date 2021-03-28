أسعار الدولار تتراجع مقابل الجنيه في بعض البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في بنك البركة.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك القاهرة إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي كريدي أجريكول، والعربي الإفريقي إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.66 جنيه للشراء, و15.76 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قرشين في بنك الإسكندرية إلى 15.68 جنيه للشراء, و15.78 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.70 جنيه للشراء، و15,79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.